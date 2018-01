Governador americano assume caso gay e renuncia O governador de New Jersey, James E. McGreevey, confessou ter mantido um caso extraconjugal com outro homem e renunciou ao cargo. ?Minha verdade é que sou um americano gay?, disse. O governador, que é casado e tem dois filhos, disse que sua renúncia entra em efeito no dia 15 de novembro. ?Vergonhosamente, envolvi-me em atividades adultas e consensuais com outro homem, o que viola meus laços de matrimônio?, afirmou. ?Foi errado, foi uma bobagem, foi imperdoável?. O governador, que pertence ao Partido Democrata, disse que decidiu renunciar porque os segredos - sobre sua opção sexual e seu caso extraconjugal - tornam vulnerável o governo do Estado.