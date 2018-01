Governador argentino tira cidade do mapa Milhares de habitantes da cidade turística argentina de Merlo, na província de San Luis, tomaram as ruas para protestar contra a decisão do governador Alberto Rodríguez Saá, de apagar dos guias oficiais toda referência histórica ou geográfica à localidade. A decisão teria sido tomada em reposta ao fato de Merlo ser a única cidade de San Luis a eleger um prefeito de oposição à poderosa família Rodríguez Saá, que controla a província com mão de ferro desde 1983. Alem de "apagar a cidade do mapa" oficial da província, os habitantes também denunciaram que Merlo foi excluída de um ambicioso plano de obras públicas anunciado na semana passada pelo governo. O prefeito de Merlo, Sergio Guardia, eleito no ano passado, disse à imprensa que "desde que assumimos tentamos trabalhar em conjunto com o resto da província, mas não nos deixaram". Diversas organizações cívicas de Merlo denunciaram o fato durante audiência com o presidente Néstor Kirchner, acusando o governador de "discriminação". O governador é irmão mais novo de Adolfo Rodríguez Saá, que governou San Luis de 1983 a 2001, quando renunciou para assumir a presidência da Argentina, nomeado pelo Congresso depois da renúncia de Fernando de la Rúa.