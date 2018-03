Governador da Flórida amplia controle de venda de armas no Estado

TALLAHASSEE, EUA - O governador da Flórida, Rick Scott, sancionou nesta sexta-feira, 9, uma lei que impõe em seu Estado restrições à venda de armamentos, rompendo com o lobby da Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês) em reação ao massacre que deixou 17 mortos na escola de ensino médio Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, no dia 14. A legislação permite, ainda, que funcionários das escolas da Flórida passem por treinamento para trabalhar armados.

As novas regras elevam a idade mínima para a compra de fuzis para 21 anos e impõe um período de espera de três dias para a compra de qualquer armamento, incluindo os equipamentos que aumentam o poder de fogo de armas semiautomáticas – anteriormente, somente quem comprava armas longas tinha que cumprir essa quarentena.

O chamado “programa de guardiões” permitirá que professores e outros funcoinários escolares trabalhem armados. / AP e REUTERS