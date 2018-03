Governador das Ilhas Cayman vai deixar o cargo O governador das Ilhas Cayman, Duncan Taylor, anunciou que vai deixar o cargo para se tornar embaixador do Reino Unido no México. Ele deve tomar posse no novo emprego em agosto, mas antes disso vai fiscalizar as eleições locais, agendadas para o dia 22 de maio. O governo britânico ainda não anunciou quem vai substituir Taylor, que assumiu o posto em janeiro de 2010.