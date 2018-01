Governador de Basra sai ileso de tentativa de assassinato O governador da província de Basra, no sul do Iraque, saiu ileso de uma tentativa de assassinato, neste sábado, que deixou três de seus guarda-costas feridos, informaram fontes policiais iraquianas. As fontes explicaram que um grupo de insurgentes desconhecidos, que viajavam em um carro civil e outro policial, atacou o comboio do governador, Mohammed Al-Waili, próximo à entrada da cidade de Basra. Três guarda-costas de Waili ficaram feridos no confronto com os homens armados, que fugiram depois do ataque, acrescentaram as fontes. As tropas britânicas no Iraque anunciaram na quarta-feira o início de uma operação, da qual participam mil de seus soldados e 2 mil militares iraquianos, com o objetivo de acabar com as milícias e grupos armados na província de Basra. A ofensiva é destinada, além disso, à proteção das companhias que colaborarão na reconstrução dessa província.