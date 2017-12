Governador de Buenos Aires quer fábrica de máscaras antigás Os atentados nos Estados Unidos entusiasmaram o lado comercial do governador da província de Buenos Aires, Carlos Ruckauf. Ele declarou que pretende criar um pólo industrial para fabricar equipamento para a guerra química e bacteriológica. Ruckauf, uma das principais lideranças do partido Justicialista, da oposição, e um potencial presidenciável para as eleições de 2003, fez as declarações diante de um grupo de empresários e representantes da União Européia. Este pólo seria instalado na cidade de Mar del Plata, onde se registra um dos maiores índices de desemprego de todo o país. Além disso, a cidade já conta com indústrias que preparam filtros especiais para a poluição do ar. Para o porta-voz de Ruckauf, Julio Macchi, como o mundo pode estar perto de "uma guerra que promete durar muitos anos" a fábrica seria uma "ajuda concreta aos EUA e seus aliados, além de criar postos de trabalho dentro do país". Segundo Macchi, a ordem de Ruckauf é a de trabalhar duro neste projeto.