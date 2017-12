Governador de Cochabamba reassume e desafia Morales O governador do departamento boliviano de Cochabamba, Manfred Reyes Vila, reassumiu na terça-feira o seu Posto. Reyes Vila desafiou o presidente Evo Morales a provar as acusações de que ele busca a divisão do país, segundo um boletim enviado à imprensa. Reyes Vila retomou o comando do departamento após quase um mês de ausência. Ele volta às suas funções após a onda de violência promovida por camponeses que pediam sua renúncia e após uma viagem pelos Estados Unidos e Europa para denunciar as ameaças à democracia na Bolívia. Milhares de produtores de coca e de agricultores protestaram em Cochabamba desde 2 de janeiro para exigir a renúncia do governador. As manifestações deixaram dois mortos e mais de 200 feridos, mas terminaram no dia 15 do mesmo mês, sem atingir o seu objetivo. "Peço ao presidente Morales e a seus assessores estrangeiros que deixem de fazer da mentira e da calúnia uma política de governo", declarou o governador, após entrar na sede do governo, que foi incendiada parcialmente dia 10 de janeiro. Ele afirmou que na sua visita aos líderes da Organização dos Estados Americanos e da União Européia queixou-se de que o governo do Movimento Ao Socialismo "mente ao país e ao mundo". O governador de Cochabamba apóia seus colegas de Santa Cruz, Pando, Tarija e Beni, pedindo a aplicação de um modelo de autonomia de gestão em seus departamentos.