Governador de Diyala, no Iraque, é ferido em atentado

Um carro cheio de explosivos foi detonado na casa de Humairi, em Baquba, capital de Diyala, matando dois de seus guarda-costas e deixando outras seis pessoas feridas. O governador, que é membro do Partido Islâmico do Iraque, assumiu o cargo em setembro do ano passado.

Nenhum grupo assumiu ainda a autoria do atentado, mas militantes sunitas ligados com a Al-Qaeda geralmente atacam as forças de segurança e autoridades do governo no país. Atentados suicidas são a marca registrada do grupo.

Separadamente, o xeque Hassan Hadi al-Janabi, candidato nas eleições locais da província de Babel, foi morto em um atentado ao sul de Bagdá juntamente com dois parentes. As informações são da Dow Jones.