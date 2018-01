Governador de Estado mexicano é ferido em atentado O governador do Estado mexicano de Oaxaca, José Murat, e dois de seus guarda-costas foram feridos quando a picape na qual viajavam foi atacada a tiros, disseram fontes oficiais. Mais tarde, Murat recebeu alta de um hospital depois de ter sido tratado por lesões menores. O presidente Vicente Fox telefonou ao governador para mostrar sua solidariedade. Segundo o porta-voz do governo estadual, Carlos Velasco, Murat, que é possível candidato à presidência nas eleições de 2006 pelo Partido Revolucionário Institucional (PRI), de oposição, conduzia sua picape nas cercanias da capital, cujo nome também é Oaxaca, quando ocorreu o ataque, perpetrado por entre seis e oito homens, que estavam armados com pistolas 9 mm e fuzis AK-47. Oaxaca está localizada a cerca de 350 quilômetros ao sudeste da Cidade do México. A polícia não efetuou prisões imediatas e disse não ter idéia dos eventuais motivos para os disparos. Por outro lado, o porta-voz afirmou que o governador já recebeu nove ameaças de morte desde que assumiu o cargo pela primeira vez em 1998, mas se recusou a falar sobre a possível identidade dos atacantes de hoje.