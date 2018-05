Governador de Fukushima diz que não permitirá reabertura da central

TÓQUIO - O governador de Fukushima, Yuhei Sato, se reuniu nesta sexta-feira, 22, com o presidente da Tokyo Power Electric Company (Tepco), Masataka Shimizu, e lhe comunicou que não permitirá que a central de Fukushima Daiichi volte a funcionar, informou a agência local Kyodo.

Foi a primeira reunião entre os dois desde o início da crise nuclear, depois de Sato ter rejeitado duas vezes nas últimas semanas se encontrar com o presidente da Tepco, que opera a central afetada pelo tsunami do dia 11 de março.

No final do mês passado, a companhia informou que fecharia quatro dos seis reatores da usina, sem especificar quais eram seus planos para os outros dois restantes.

Na reunião desta sexta, o governador de Fukushima exigiu também que a elétrica compense economicamente não apenas agricultores e pescadores prejudicados pela radioatividade emitida pela central, mas também as fábricas e as empresas do setor turístico.

Além disso, Sato pediu a Shimizu que melhore as condições de trabalho dos técnicos que tentam estabilizar os reatores danificados.

O responsável pela Tepco pediu desculpas pela situação de emergência e pelos problemas criados aos habitantes de Fukushima e prometeu que a empresa estabilizará os reatores o mais rápido possível para que os evacuados possam voltar a suas casas.