Governador de Iowa que concorrer à presidência O governador do estado de Iowa, Tom Vilsack anunciou sua candidatura à nominação democrata presidencial na quinta-feira. Vilsack enfatizou a relação entre dependência de petróleo, segurança nacional e economia, dizendo que irá dar alta prioridade a acabar com a dependência de petróleo estrangeiro, promovendo fontes alternativas de energia. A informação é do jornal The Boston Globe. "A segurança de energia irá revitalizar a América rural", disse Vilsack a mais de 500 pessoas na pequena cidade onde começou sua carreira política, como prefeito. "Segurança em energia irá nos permitir de uma vez por todas a remover e reduzir a dependência em petróleo externo de outros países que não gostam da gente. Mirando no presidente George Bush, Vilsack disse que "nós temos na Casa Branca um presidente cujo primeiro impulso foi dividir e conquistar, que faz uso de nossas crenças e medos para ganhos partidários." Vilsack, primeiro democrata a entrar na corrida, disse esperar ter "a coragem para criar a mudança", e resistir "aos debates partidários sem fim."