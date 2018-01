Governador de Istambul diz que célula da Al-Qaeda foi desmantelada Operações policiais turcas resultaram no total desmantelamento de uma célula local da rede extremista Al-Qaeda, acusada de promover atentados que causaram a morte de 62 pessoas em Istambul no mês passado, disse hoje o governador de Istambul, Muammer Guler. De acordo com ele, porém, diversos líderes da célula estão à solta no exterior. A Al-Qaeda é liderada pelo milionário saudita no exílio Osama bin Laden. Ainda nesta sexta-feira, um tribunal turco indiciou mais nove suspeitos de participação nos atentados, inclusive um importante membro da célula. Desde os atentados, 44 suspeitos já foram indiciados. Durante entrevista coletiva concedida em Istambul, Guler disse que as autoridades locais capturaram a maioria dos militantes supostamente envolvidos nos ataques. Acredita-se que outros cinco estejam livres no exterior. Entre 15 e 20 de novembro último, 62 pessoas morreram - inclusive quatro militantes suicidas - em atentados contra duas sinagogas, o Consulado-Geral da Grã-Bretanha e a sede local de um banco inglês. Todos os alvos situam-se em Istambul. Os atentados "foram promovidos por elementos da Al-Qaeda que tentavam estabelecer uma estrutura na Turquia", afirmou Guler. "Mas não há o que temer", garantiu. "O grupo foi totalmente desmantelado", assegurou.