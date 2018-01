Governador de Mosul é assassinado Rebeldes mataram o governador da cidade de Mosul, no norte do Iraque, enquanto ele viajava para a capital, Bagdá, informa o Ministério do Interior. Os assassinos se aproximaram do comboio de carros no qual viajava o governador Youssef Kashmola quando se encontrava 100 km ao sul de Mosul. Não está claro como Kashmola foi morto.