Governador de New Jersey assina acordo orçamentário e praias serão reabertas à população

WASHINGTON - O governador de New Jersey, Chris Christie, assinou nesta terça-feira, 4, um acordo orçamentário, que acaba parcialmente com a paralisação forçada - “shutdown” - determinada pelo governo do Estado, que havia levado ao fechamento de parques e outros lugares públicos.

A restrição acabou se tornando um episódio embaraçoso para Christie após ser flagrado desfrutando de momentos de lazer com a família em uma praia estatal que estava fechada para a população.

O acordo acaba com o shutdown de três dias, que envolveria o feriado desta terça-feira nos EUA, e aprova o orçamento de US$ 34,7 bilhões para o Estado, incluindo uma reforma na maior seguradora de saúde estatal, a Horizon Blue Cross Blue Shield de New Jersey, que cobre 3,8 milhões de pessoas.

Christie disse que todos os parques e praias estatais serão reabertos nesta terça-feira para o feriado do Dia da Independência e os escritórios estaduais voltarão a funcionar normalmente no dia seguinte.

Ele afirmou que estava contente com a obtenção do acordo, mas triste que tenha sido alcançado com três dias de atraso - já que estava previsto para sábado. “Esse projeto é uma reforma significativa atrasada há muito tempo que terá impacto na população de New Jersey”, ressaltou o governador. / REUTERS