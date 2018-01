Governador de Ohio  termina em segundo em primária republicana

MANCHESTER, EUA - As rede de TV ABC e FOX projetaram o governador de Ohio, John Kasich, como o segundo colocado nas primárias republicanas de New Hampshire. Ele superou os senadores Ted Cruz, do Texas, que venceu o caucus de Iowa, e da Flórida, Marco Rubio, o terceiro na primeira votação.

O bom desempenho do governador deve embaralhar ainda mais a disputa pela nomeação republicana. Ele briga com o ex-governador da Flórida Jeb Bush, Rubio, e o governador de New Jersey Chris Christie para tornar-se o candidato moderado mais forte do partido para enfrentar nomes mais radicais, como o magnata Donald Trump e Cruz.

Às 0h29, a CNN dava para Kasich 16% dos votos, com 32% das urnas apuradas, 18 pontos atrás de Trump e 4 à frente de Cruz. A próxima primária do partido ocorre na Carolina do Sul, no dia 20.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Kasich vinha tendo um desempenho relativamente baixo nas pesquisas, mas concentrou sua campanha em New Hampshire na esperança de ganhar força política. / AP