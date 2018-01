Governador de província é morto no Iraque Atiradores assassinaram o governador da província iraquiana de Nineveh, Osama Yusef Kashmula, nesta quinta-feira, poucas horas depois de um ataque suicida que explodiu um carro-bomba na Zona Verde (que concentra embaixadas e escritórios do governo), em Bagdá, matando pelo menos 10 pessoas e ferindo outras 40. Foi o pior atentado desde que Estados Unidos entregaram a soberania nacional ao governo interino, em 28 de junho. Os militantes iraquianos atacaram o comboio do governador com metralhadoras e granadas de mão, no momento em que o político se deslocava entre as cidades de Beiji e Tikrit. No atentado morreram também seguranças de Kashmula e quatro rebeldes. Paralelamente, a empresa saudita que emprega o motorista egípcio atualmente em poder de rebeldes iraquianos, informou que sairá do país para garantir a vida de seu funcionário. O pronunciamento, divulgado pela rede de TV Al-Jazira na noite de quarta-feira, foi feito logo após as Filipinas anunciarem que retirariam suas tropas do Iraque.