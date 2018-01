Governador de província iraquiana renunciará O governador da província iraquiana de Muthana, Mohammad Ali Hassan, renunciará ao cargo depois que as forças estrangeiras presentes na região repassarem a responsabilidade pela segurança às forças iraquianas, informou a imprensa japonesa nesta terça-feira. Hassan anunciou nesta terça-feira que renunciará depois da transferência, que poderia começar já na próxima semana, por causa do aumento das manifestações e da violência na região, informou a agência de notícias Kyodo. O Japão está em fase de retirada de suas tropas de Samawah, a capital de Muthana. Soldados australianos e britânicos também atuam nessa província do sul do Iraque.