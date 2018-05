O governador do departamento boliviano de Santa Cruz, Rubén Costas, foi baleado de raspão ontem ao tentar evitar um assalto. Costas, que é da oposição ao presidente Evo Morales, foi atingido de leve na cabeça. Uma cirurgia corrigiu um ligeiro afundamento do crânio. Ele não corre risco. Costas foi atacado quando desceu de seu carro para socorrer uma mulher que estava sendo assaltada no centro de Santa Cruz.