Governador de Sta. Cruz é favorito nas eleições argentinas O governador peronista da província de Santa Cruz, Néstor Kirchner, lidera as intenções de voto para as eleições presidenciais de 27 de abril, segundo pesquisa de opinião divulgada neste domingo. Kirchner, de 52 anos, é um dos pré-candidatos do peronismo e conta com o apoio formal do presidente argentino, Eduardo Duhalde. Os outros dois pré-candidatos são os ex-presidentes Carlos Menem e Adolfo Rodríguez Saá. Kirchner tem intenção de voto de 15,9%, seguido de Menem, com 13,6%, de acordo com pesquisa da consultoria IBOPE/OPSM, publicada no jornal Página 12. Em terceiro lugar está a candidata de centro-esquerda, Elisa Carrió (12%), seguida por Rodríguez Saá (11,2%) e o aspirante centro-direitista Ricardo López Murphy (7,8%).