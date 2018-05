Governador de Tóquio deve ser reeleito, aponta pesquisa

A expectativa era de que Shintaro Ishihara, 78, garantisse seu quarto mandato, e pesquisas da TV pública NHK confirmaram sua vitória após o final da votação de hoje. A autoridade eleitoral disse que os resultados oficiais serão disponibilizados amanhã.

Dias depois de o terremoto e o tsunami de 11 de março terem destruído o nordeste do país, Ishihara provocou um distúrbio com seus comentários.

"Precisamos acabar com nosso egoísmo com esse tsunami. Realmente, acredito que isso é uma punição divina", disse ele a repórteres no dia 14 de março. Após protestos públicos, ele se retratou e pediu desculpas um dia depois.

No domingo, entretanto, ele pareceu não estar arrependido e pediu que os japoneses vivam de maneira mais humilde. "A beleza japonesa permanece no povo japonês, mas a menos que possamos suprimir nosso egoísmo, o Japão não irá reviver", disse Ishihara em entrevista à imprensa ao aceitar a vitória. "Temos que mudar nosso estilo de vida. Nosso estilo consumista conveniente não pode perdurar." As informações são da Associated Press.