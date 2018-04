Governador devolverá dinheiro de viagem O governador da Carolina do Sul, Mark Sanford, declarou ontem que devolverá aos cofres públicos o dinheiro que usou em uma viagem com sua amante, no ano passado. Segundo informações não confirmadas, a mulher que afetou a reputação do governador é Maria Belen Shapur - argentina de 43 anos, com dois filhos, fluente em inglês, português e chinês. Sanford teria aproveitado uma viagem de trabalho à Argentina para ficar com a amante. O jornal The State, de Columbia, capital da Carolina do Sul, publicou ontem uma série de e-mails trocados pelos amantes. A correspondência havia sido obtida em dezembro, mas o jornal preferiu não publicá-la até ter certeza do relacionamento. Em uma das mensagens, a amante diz estar "sentada com uma linda vista do mar aqui em Ilhabela, uma linda ilha perto de São Paulo". Segundo a amante, naquele dia, em julho de 2008, ainda em Ilhabela, ela saiu às 17h para "tomar um café e comer pão de queijo, algo típico e delicioso do Brasil". Na resposta, Sanford disse ter ficado com inveja. O escândalo veio à tona na quarta-feira, após Sanford - que ficou sumido por quase uma semana - admitir que estava na Argentina, em um encontro secreto com sua amante. Segundo ele, sua mulher soube do caso e exigiu que ele deixasse a casa da família. Os tabloides de Nova York aproveitaram para fazer piada do governador. Anunciando os e-mails da "Latin Lover", o New York Post colocou na capa "O governador fugitivo: chore por mim Argentina", em referência a uma canção do musical Evita, mulher do ex-presidente argentino Juan Perón. O concorrente New York Daily News escreveu "Buenos Airhead" (algo como "cabeça de vento"). O Pagina 12, de Buenos Aires, deu o título de uma "aventura portenha" para o texto sobre o governador.