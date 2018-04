Governador escapa de tentativa de assassinato no Iraque

Em dezembro de 2009, al-Fahadawi perdeu um braço e passou por uma cirurgia para reconstituir uma perna, após ter sido atingido por um homem-bomba suicida em seu escritório em Ramadi. Hoje, um suicida guiou seu carro-bomba para o meio do comboio de al-Fahadawi, que tinha 12 veículos. O governador não foi ferido no ataque, mas três dos guarda-costas da comitiva e três pedestres foram atingidos.

Em outro incidente hoje, um soldado norte-americano foi morto no norte do Iraque. O comunicado do Exército dos Estados Unidos disse que o soldado morreu em um incidente não relacionado a um combate, mas não deu mais detalhes. A morte eleva a 4.436 o número de soldados americanos mortos no Iraque, desde que a invasão dos EUA começou, em março de 2003, de acordo com contagem da Associated Press. As informações são da Associated Press.