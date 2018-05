Governador foi morto após briga conjugal, diz promotor O governador da província argentina de Río Negro, Carlos Soria, foi morto na madrugada de domingo após uma "discussão familiar" com a esposa, disse o promotor Miguel Angel Fernández Jahde, em declarações à imprensa nesta segunda-feira, sem entrar em detalhes. O corpo de Soria, de 62 anos, foi sepultado na noite do domingo em cerimônia privada. Os legistas determinaram que o político morreu por causa de um tiro no rosto. A esposa do governador, Susana Freydoz, não foi acusada de homicídio, mas continua sob interrogatório e é suspeita, disse Jahde. Soria foi morto com um único disparo, contra a cabeça, efetuado com um revólver calibre 38.