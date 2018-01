Governador-geral da Austrália é afastado por estupro O governador-geral da Austrália, Peter Hollingworth, foi afastado temporariamente de cargo devido a acusações de ter estuprado uma mulher nos anos 60. Hollingworth, que é o representante da Coroa Britânica no país de governo parlamentarista, tem 68 anos e nega os acusações, que se tornaram públicas na quinta-feira. O anúncio de seu afastamento foi feito pelo primeiro-ministro John Howard na capital Camberra, informa a BBC. O governador-geral sofria pressão para renunciar há mais de um ano por suspeitas de que teria protegido pedófilos na Igreja, enquanto era o bispo anglicano de Brisbane. Escolhido pelo primeiro-ministro, o governador-geral tem diversas obrigações legais e cerimoniais. Ele disse que lamentava não poder cumprir com suas tarefas e que não via a hora da decisão nos tribunais. "Ao tomar essa decisão, eu sempre tive em mente a manutenção da dignidade e da integridade do posto", afirmou, durante um discurso. A suposta vítima de estupro, Rosemarie Annie Jarmyn, cometeu suicídio no mês passado. Ela acusou Hollingworth de tê-la estuprado na igreja durante um feriado na década de 60. Para o governador, o que ocorreu foi um erro de identificação. Ele diz que jamais se encontrou com Jarmyn, que começou a pedir compensação no ano passado. Os advogados dela disseram que pretendem entrar com uma ação cível na Suprema Corte em Melbourne.