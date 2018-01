Governador peronista é reeleito em Buenos Aires O peronista Felipe Solá foi reeleito hoje, com mais de 50% dos votos, governador da província de Buenos Aires, segundo pesquisas de boca-de-urna. Solá teria ficado com 50,1% dos votos, na frente do ex-policial Luis Patti, com 12,7%, e o ex-militar Aldo Rico, com 12,3%. Do ponto de vista político e econômico, trata-se da província mais importante da Argentina.