Governador quer ser mais jovem presidente

Agora, com 39 anos e à frente do governo do Estado de Miranda, sua intenção é se tornar o mais jovem presidente da República da história venezuelana.

Caraquenho e fã dos esportes, em 2000 Capriles se elegeu prefeito da municipalidade de Baruta, na região metropolitana da capital do país.

Dois anos depois, o político ficou quatro meses preso, sob a acusação de ter fomentado um protesto diante da Embaixada de Cuba em Caracas, que fica na localidade sob sua administração à época. O político se defendeu afirmando que apenas mediou as negociações entre a representação estrangeira e os manifestantes.

Em 2006, a Justiça venezuelana considerou Capriles inocente da acusação. No fim de 2008, porém, quando ele encerrava seu segundo mandato como prefeito de Baruta, o caso foi reaberto. No mesmo ano, o político derrotou o chavista Diosdado Cabello nas eleições pelo Estado de Miranda.

Filho mãe judia, Capriles optou pelo catolicismo, religião mais popular da Venezuela, e iniciou sua carreira política integrando o partido social-cristão Copei, legenda que representava quando se elegeu deputado, em 1998.

No ano seguinte, após o Congresso bicameral ser substituído pela Assembleia Nacional, Capriles encerrou sua atuação como parlamentar. Em 2000, filiou-se ao partido Primeiro Justiça, do qual já foi dirigente.

Carismático e energético, o governador de Miranda costuma ir de moto supervisionar obras em comunidades carentes de seu Estado. Em sua atual campanha, Capriles afirma que aplicará o modelo da "moderna esquerda" brasileira na Venezuela se for eleito presidente.