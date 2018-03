Governador regional é assassinado no centro de Moscou Valentín Tsvetkov, governador da região russa de Magadan, às margens do oceano Pacífico, foi assassinado na manhã desta sexta-feira no centro de Moscou."Tsvetkov foi assassinado quando chegava ao trabalho esta manhã", disse um porta-voz da representação regional na capital russa. O atentado aconteceu na rua Novi Arbat, uma das mais comerciais da capital russa. Tsvetkov, de 54 anos, foi baleado por dois desconhecidos com uma pistola com silenciador perto do escritório da representação de Magadan. Fontes policiais assinalaram que se trata de um "assassinato por encomenda", e afirmaram ter um retrato falado do suspeito.