Governador sobrevive a atentado na Turquia Supostos rebeldes curdos abriram fogo contra o comboio que acompanhava um governador local e outras autoridades em uma província do sudeste da Turquia, matando dois dos soldados que faziam a segurança do grupo. O governador Ali Cafer Akyuz disse que cerca de 10 pessoas abriram fogo contra o comboio que retornava de uma cidade da província de Tunceli, cerca de 800 quilômetros a leste de Ancara. Akyuz afirmou que as forças de segurança responderam o fogo e que o tiroteio durou cerca de 10 minutos. Ele acrescentou suspeitar que rebeldes curdos estejam por trás do ataque. Os rebeldes são ativos na província, de maioria curda, e nas últimas semanas foram registrados vários conflitos. Há 15 anos os curdos travam uma guerra por autonomia regional no sudeste turco, na qual 37.000 pessoas já morreram.