Governador some, volta e admite caso extraconjugal Mark Sanford, governador do Estado americano da Carolina do Sul, pediu desculpas em entrevista coletiva ontem por ter mantido um caso extraconjugal com uma mulher argentina, encerrando o mistério sobre seu sumiço de quase uma semana que deixou deputados furiosos. Visivelmente emocionado, Sanford disse que deixará a presidência da Associação de Governadores Republicanos, mas não falou nada sobre renunciar ao governo. Ele admitiu que teve um caso com uma "grande, grande amiga" da Argentina. Sanford disse que estava com essa amiga durante os dias em que desapareceu. O governador pediu desculpas à mulher, aos quatro filhos, ao povo da Carolina do Sul e a seus funcionários por mentir sobre seu paradeiro. O político desapareceu por vários dias, na semana passada, criando uma crise política no Estado. "Fui infiel à minha mulher", reconheceu Sanford na entrevista. O governador explicou que o caso "começou muito inocentemente, em um e-mail casual". Mas no último ano transformou-se em algo muito maior. "Como consequência, machuquei ela (a mulher argentina). Machuquei vocês todos, minha mulher, meus filhos, amigos como Tom Davis e muitas pessoas diferentes." Ele pediu à imprensa que respeitasse a privacidade da mulher e dos filhos. O governador, de 49 anos, revelou que estava em Buenos Aires desde a quinta-feira passada, e não caminhando na Trilha dos Apalaches, no leste dos EUA, como haviam informado seus assessores. A explicação oficial era que o governador faria a viagem para descansar após uma sessão difícil no Legislativo estadual. Durante a ausência, alguns políticos da Carolina do Sul o acusaram de abdicar da responsabilidade dos assuntos do Estado, por ter partido sem informar para onde ia e por ter ficado fora de contato. Sanford desembarcou em Atlanta na manhã de quarta-feira e disse a repórteres do The State, o maior jornal da Carolina do Sul, que decidira de última hora viajar à Argentina e percorrer o litoral do país de carro. "Queria fazer algo exótico, sair da bolha na qual vivo." O mandato de Sanford expira em 2011. Ele vem sendo apontado como potencial candidato republicano na eleição presidencial de 2012.