Governadora do Arizona veta projeto de lei contra gays

Grupos empresariais de Phoenix, empresas como Apple e American Airlines e até mesmo o senador republicano John McCain haviam apelado para que Brewer vetasse o projeto aprovado pelos políticos locais.

O projeto de lei "poderia dividir o Arizona de modos que nós não podemos nem imaginar, e que ninguém irá querer imaginar", disse a governadora.

Horas antes do anúncio de Brewer, um juiz federal também proferiu uma decisão favorável aos gays, ao derrubar a proibição ao casamento de pessoas do mesmo sexo no Texas. Utah, Oklahoma e Virgínia também já tiveram decisões similares. Fonte: Associated Press.