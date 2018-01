Governadores da aliança assinam acordo na Argentina Os governadores da Aliança assinaram hoje o acordo do novo pacto fiscal com a União. O governador de Chaco, Angel Rosas, se encontra na Casa Rosada, e elogiou a iniciativa do governo para ajudar as províncias a refinanciar suas dívidas com os bancos a uma taxa de juros de 7%. Rosas destacou que os governadores decidiram aceitar o corte de 13% nos repasses da co-participação, porque entenderam que o governo não pode cumprir o piso quando a arrecadação só apresenta quedas. "Estamos satisfeitos, porque o que está em jogo não são só os interesses das províncias, mas de toda a nação." Por outro lado, os governadores do Partido Justicialista continuam reunidos na Casa de Salta, discutindo a proposta do governo, e ainda não há nenhuma informação sobre a posição dos justicialistas.