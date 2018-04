Governantes pedem entrada de Sérvia na UE

Os governos europeus enviaram ontem à Comissão Europeia a requisição para que a Sérvia se torne membro da UE. Pedido há mais de um ano, o ingresso do país encontra resistência, porque a Sérvia não reconhece a independência de Kosovo e não prendeu Ratko Mladic, ex-general acusado de participar do massacre de mais de oito mil pessoas em Srebrenica, em 1995. Para a UE, a entrada da Sérvia depende de sua cooperação com o tribunal internacional para crimes na ex-Iugoslávia e do progresso no diálogo com os kosovares.