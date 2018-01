Governista amplia favoritismo para eleições paraguaias O candidato presidencial Nicanor Duarte, do governista Partido Colorado, aumentou sua vantagem sobre os rivais para as eleições de 27 de abril, segundo uma nova sondagem divulgada nesta quarta-feira. De acordo com pesquisa da empresa First Análisis y Estudios, publicada pelo jornal ABC Color, Duarte tem 36% de apoio popular, seguido pelo banqueiro Pedro Fadul, com 26%, e pelo candidato Julio César Franco, do oposicionista Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), com 20%. A enquete foi realizada com 1.500 entrevistados em todo o país, com uma margem de erro de 3,9%. Guillermo Sánchez, candidato do partido União Nacional de Cidadãos Éticos (Unace), fundado e dirigido a partir do Brasil pelo ex-general golpista Lino Oviedo, continua com 5% das preferências. Nas eleições nacionais serão escolhidos o presidente e seu vice, 45 senadores, 80 deputados, 17 governadores departamentais (estaduais) e 191 legisladores regionais. Ao mesmo tempo, o PLRA divulgou os resultados de seu próprio levantamento sobre intenções de voto, realizado pela empresa local Raúl Acosta/Consultores, no departamento Central, que inclui a capital, Assunção, e cidades vizinhas. O deputado Luis Alberto Wagner, chefe da campanha eleitoral do partido, disse que esta pesquisa dá a Duarte 30,78% e a Franco, 30,5%. "Isto significa que existe um empate técnico entre os candidatos dos principais partidos", disse Wagner, acrescentando que estes resultados desmentem outras consultorias que, "duvidosamente, dão grande vantagem a Duarte".