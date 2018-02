Governistas festejam vitória nas eleições na Argélia Manifestantes opositores do atual presidente Abdelaziz Bouteflika foram as ruas de Argel para protestar contra fraude nas eleições gerais enquanto partidários do governante do país norte-africano celebravam a vitória, segundo meios de comunicação locais. A polícia lançou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Não há informações sobre feridos. Os primeiros resultados oficiais deverão ser anunciados apenas amanhã.