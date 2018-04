Governistas perdem primeiro teste nas urnas A coalizão que governa a Grã-Bretanha perdeu seu primeiro teste nas urnas ontem, quando o Partido Trabalhista reconquistou a cadeira no Parlamento que havia sido obrigado a abrir mão por causa de suspeitas de fraude eleitoral. A votação ocorreu em dois distritos de Manchester. A trabalhista Debbie Abrahams ganhou com 42% dos votos. Representando o Partido Conservador, do premiê David Cameron, Kashif Ali ficou em terceiro, com 13 %.