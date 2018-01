Governistas tomam dianteira na Nicarágua Os primeiros resultados oficiais das eleições presidenciais de domingo na Nicarágua dão vantagem ao Partido Liberal Constitucionalista (PLC) sobre os sandinistas. Segundo o Conselho Supremo Eleitoral (CSE), com 5,42% das urnas apuradas, o PLC conta com 53,03% dos votos, contra 45,35% para a Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), liderada por Daniel Ortega. Ainda de acordo com o CSE, para a Assembléia Nacional, com 4,78% das urnas contabilizadas, o PLC obteve 48 27% dos votos; o FSLN conta com 45,23%.