A votação foi manchada por acusações de corrupção e fraudes. Não está ainda claro se os rivais de Thaci aceitarão o resultado. Funcionários eleitorais disseram que o partido obteve 33,5% dos votos. Os sérvios étnicos do norte de Kosovo boicotaram a votação, após a Sérvia fazer pedidos nesse sentido. As informações são da Associated Press.