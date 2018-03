Governistas venezuelanos agridem líder da MUD

Um grupo de supostos simpatizantes do governo chavista agrediu na tarde de ontem com socos e pedradas o secretário executivo da aliança opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD), Jesús Torrealba, durante um protesto contra a falta de eletricidade no país.

Um vídeo publicado na internet pela MUD mostra Torrealba sendo atacado por um homem que se aproximou dele e lançou uma pedra.

Enquanto o opositor tentava se defender, pelo menos outras quatro pessoas se aproximaram e agrediram ele e outras pessoas que estavam nas imediações da sede da estatal de energia Corpoelec. “Estou bem, nem me despentearam”, ironizou o dirigente opositor – que é careca – de acordo com nota da MUD.