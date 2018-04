Governo acusa Cobos e Redrado de conspiração Ganha velocidade a escalada da crise institucional na Argentina em torno da demissão, por decreto, do presidente do Banco Central (BC), Martín Redrado, e do uso de reservas internacionais para o pagamento da dívida pública em 2010. Depois de ignorar a lei que só permite a demissão do titular da autoridade monetária via Congresso, o governo agora acusa Redrado e o presidente do Senado e vice-presidente do país, Julio Cobos, de conspiração.