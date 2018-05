Governo adota rigor contra ilegais Os EUA reforçarão a segurança fronteiriça e endurecerão as normas para contratação de imigrantes, por causa da falta de uma reforma das leis de imigração, que deveria ter sido feita pelo Congresso, anunciou o secretário de Segurança Interna, Michael Chertoff. O governo aumentará em 25% as multas contra as empresas que contratarem trabalhadores imigrantes com documentos falsos.