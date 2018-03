Governo afegão diz ter matado 19 rebeldes em combates

Sete rebeldes foram mortos em uma operação militar no leste do Afeganistão, informou nesta terça-feira, 15, o Ministério da Defesa local. A área é a mesma em que militantes atacaram um posto militar dos Estados Unidos no domingo, matando nove soldados norte-americanos. Em outro incidente, tropas afegãs mataram 12 insurgentes no oeste da capital, Cabul, apontou o ministério em comunicado. A rebelião, comandada pelo Taleban, parece se intensificar apesar da maior presença de tropas estrangeiras no país desde a invasão liderada pelos EUA, que derrubou o regime linha-dura em 2001. Mais de 2.500 pessoas, a maioria militantes, morreram em incidentes relacionados à insurgência neste ano, de acordo com um levantamento baseado em dados do governo afegão e funcionários ocidentais. O Afeganistão apontou na segunda o serviço de inteligência e o Exército do Paquistão como responsáveis pela insurgência liderada pelo Taleban. Cabul descreveu as forças de segurança paquistanesas como "os principais produtores mundiais de terrorismo e extremismo". O Paquistão negou qualquer problema e acusou o Afeganistão de provocar uma "crise artificial" na relação bilateral.