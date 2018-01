Governo afegão substitui dois governadores regionais O governo afegão substituiu, neste sábado, dois poderosos governadores locais, inclusive o senhor da guerra Ismail Khan, num passo ousado para aumentar seu controle sobre outras partes do país nas semanas que antecedem as primeiras eleições presidenciais diretas da história do Afeganistão. Trata-se do segundo golpe do presidente Hamid Karzai contra senhores da guerra locais que ajudaram os Estados Unidos a derrubarem a milícia fundamentalista islâmica no fim de 2001, mas resistiam à autoridade de um mandatário escolhido para o cargo pela Casa Branca. A medida também pode acelerar a transferência da responsabilidade pela segurança na região para as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Khan, governador de Herat, recebeu oferta para ocupar o posto de ministro das minas e da indústria, informou a assessoria de imprensa de Karzai. Khan não foi encontrado para comentar o assunto, apesar de o embaixador americano em Cabul, Zalmay Khalilzad, ter dito que Khan rejeitou a oferta. O outro governador removido é Mohammed Ibrahim Malikzada, da província de Ghor. Tanto Khan quanto Malikzada estiverem envolvidos em choques com forças de outros senhores da guerra nos últimos meses. Ainda neste sábado, o general americano Eric Olson disse à The Associated Press que tanto Osama bin Laden quanto seu lugar-tenente, Ayman al-Zawahri, continuam comandando os ataques rebeldes no Afeganistão.