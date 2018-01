Governo alemão aprova criação de banco de dados antiterrorista O governo alemão decidiu nesta quarta-feira em conselho de ministros criar um banco de dados com informação básica e confidencial de pessoas suspeitas de terrorismo e de redes de apoio. A decisão do executivo será apresentada em forma de lei ao Bundesrat (Câmara de representação territorial) para sua aprovação ainda este ano. O escritório do porta-voz do governo informou que este banco de dados reunirá as informações dos diferentes corpos de polícia e serviços secretos, e, ao mesmo tempo, todas as forças de segurança poderão ter acesso ele. As fontes destacaram que este uso comum levará a uma melhor coordenação e efetividade nas operações. O banco de dados será administrado por um grupo de trabalho conjunto e seu acesso ao mesmo será em dois níveis. O primeiro permite ter acesso de forma visível aos dados básicos do suspeito - nome, sobrenomes, conhecido como, lugar de nascimento e foto -, enquanto para ter acesso ao segundo nível de informação - dados bancários, placa de carro, números de telefone, antecedentes ou periculosidade - será necessário apresentar um pedido.