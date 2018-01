Governo alemão confirma negociação para troca de prisioneiros O ministro do Interior da Alemanha, o democrata-cristão Wolfgang Schäuble, confirmou que seu país está atuando como mediador nas negociações para uma troca de presos entre Israel e o grupo xiita Hezbollah no Líbano. "Sim, estamos envolvidos no caso dos soldados israelenses", limitou-se a dizer Schäuble, alegando razões de segurança, esta semana, durante a sua viagem aos Estados Unidos, revelou neste sábado a revista alemã Der Spiegel. É a primeira vez que um membro do governo alemão confirma oficialmente o papel de mediador no intercâmbio de prisioneiros entre Israel e o Hezbollah. Os soldados israelenses Eldad Regev e Ehud Goldwasser, ambos universitários e reservistas, foram capturados pelo Hezbollah em 12 de julho quando patrulhavam junto à fronteira com o Líbano, em território israelense, e, desde então, estão em local desconhecido. O seqüestro foi uma das causas da guerra entre Israel e a guerrilha, que durou 34 dias.