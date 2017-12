Governo alemão promete subsidiar trem superveloz O governo alemão prometeu hoje uma ajuda financeira essencial para dois projetos de trens magnéticos de alta velocidade, incluindo um para levar passageiros da cidade de Munique ao aeroporto local. Um consórcio de indústrias propôs um trecho de 79 quilômetros entre Dusseldorf e Dortmund, no Vale do Ruhr, assim como a linha de 37 quilômetros em Munique. A rota de maior extensão receberá ? 1,75 bilhão (US$ 1,5 bilhão) enquanto que a conexão de Munique terá ? 550 milhões (US$ 480 milhões), informa o ministro alemão dos Transportes, Kurt Bodewig. O trem corre sobre um monotrilho elevado a até 400 km/h. Os governos dos Estados onde ocorrerão as obras devem, agora, buscar financiamento complementar para os projetos. As autoridades esperam que o serviço, chamado Transrapid, esteja funcional para a Copa cdo Mundo de 2006. O trem Transrapid corre sobre um ?colchão? criado por campos magnéticos, e não sobre rodas.