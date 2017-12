Governo anula casamento gay na Austrália O governo australiano anulou nesta terça-feira as leis do Território da Capital da Austrália que tinham como objetivo legalizar as uniões civis entre homossexuais. O promotor-geral do Estado, Philip Ruddock, informou em comunicado que a lei australiana só permite o casamento entre um homem e uma mulher e que, portanto, as leis do Território da Capital não podem contrariar a legislação federal. O território, onde fica a capital, Canberra, aprovou a nova lei no dia 12 de maio. Ela deveria entrar em vigor em 25 de junho, mas a sua anulação já começa a ser aplicada imediatamente. O ministro dos Territórios, Jim Lloyd, se reuniu com o governador geral, Michael Jeffery, que representa a Rainha da Inglaterra na Austrália, para notificar a anulação da Lei de Uniões Civis do Território da Capital.