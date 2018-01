Governo anuncia renúncia de Machinea Funcionários do gabinete do presidente argentino, Fernando de la Rúa, informaram que o ministro da Economia, José Luiz Machinea, renunciou ao cargo. Segundo funcionários do Ministério da Economia, por enquanto não há nenhum indicado para assumir a vaga. Machinea, que vinha sendo muito criticado porque não estava obtendo sucesso em reativar a economia depois de quase três anos de recessão, não estava disponível para fazer comentários sobre sua saída. Em Wall Street, a renúncia de Machinea não foi uma surpresa. "Machinea tem de assumir toda a responsabilidade", disse o economista-chefe para América Latina do ING Barings, Larry Krohn.