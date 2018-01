Governo apoiará família de vítimas brasileiras do atentado Após participar de missa em memória às vítimas do atentado, na Catedral de Brasília, o ministro da Defesa, José Viegas, confirmou hoje que há um brasileiro entre as mortos do atentado terrorista do dia 11 em Madri. O ministro ainda não sabia o nome do brasileiro, mas disse que o Itamaraty daria todo apoio a família para transladar o corpo. De início, só se sabia que dois brasileiros moradores de Madri estavam entre os feridos, um deles submetido à cirurgia não corre risco de vida. Este terceiro brasileiro que está na lista de mortos do governo espanhol vivia ilegalmente em Madri. "Vamos rezar para que não tenha mais nenhum brasileiro", disse o ministro Nilmário Miranda, da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, também presente à cerimônia celebrada pelo núncio apostólico Lorenzo Baldisseri, a pedido da Embaixada da Espanha no Brasil. Miranda disse que o governo dará todo apoio aos brasileiros atingidos pelos atentados. Lembrou ainda que a Espanha já anunciou que dará cidadania espanhola a todas as vítimas do atentado e seus parentes, independente da nacionalidade e da condição em que vivia no País. Combate ao terrorismo no Brasil Depois de participar de missa na Catedral, Viegas comentou também medidas do Brasil no combate ao terrorismo. Ele informou que o governo brasileiro já vem há muito tempo tomando medidas de cautela na região de tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, onde há suspeitas de presença de terroristas. O serviço de inteligência, entretanto, até agora não confirmou esta hipótese. "Não temos notícias firmes de problemas relativos a terrorismo na tríplice fronteira, mas continuamos alerta diante da persistência de rumores internacionais neste sentido", justificou o ministro. Ele contou ainda que tem pedido a amigos de outros países para repassarem, caso obtenham, qualquer informação que confirme a presença de terroristas na tríplice fronteira.