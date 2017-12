Governo argentino condena desaparecimento de testemunhas O Governo argentino afirmou nesta sexta-feira, 29, que o recente desaparecimento de duas vítimas da repressão e testemunhas-chave na investigação dos crimes da última ditadura do país (1976-83) são graves atentados à política de defesa dos direitos humanos . O subsecretário de Direitos Humanos Rodolfo Mattarolo disse que o Governo de Néstor Kirchner está "muito preocupado" com o desaparecimento, desde a noite da quarta-feira, de Luis Gerez, que acusou o ex-comissário Luis Patti de tê-lo torturado em 1972, em uma delegacia de Escobar (45 quilômetros a noroeste de Buenos Aires). "Evidentemente, estamos diante de uma ofensiva organizada e muito contundente contra a política de direitos humanos de Kirchner, contra a política de luta contra a impunidade", afirmou Mattarolo. Gerez, de 51 anos, saiu na noite desta quarta-feira da casa de amigos. na cidade de Escobar, para comprar carne. Desde então, ninguém tem notícias de seu paradeiro. O pedreiro, que é um ativo militante da ala do Partido Justicialista (PJ) liderada por Kirchner, reconheceu Patti como um de seus torturadores, ao testemunhar em uma ação que investiga o assassinato, em 1976, de um de seus companheiros de militância, Gastón Gonçalves, na qual o ex-comissário também está envolvido. Julgamento O caso se soma ao desaparecimento de outro pedreiro, Jorge Julio López, de 77 anos, que vem sendo procurado desde 18 de setembro, depois que testemunhou no julgamento do ex-comissário Miguel Etchecolatz, condenado à prisão perpétua por delitos cometidos durante a última ditadura militar. Mattarolo afirmou que as desaparições de López e Gerez são parte de uma "campanha de intimidação de juízes, advogados, vítimas e testemunhas" de crimes de lesa-humanidade cometidos na ditadura. Horas antes da divulgação da notícia do desaparecimento de Gerez, Kirchner afirmou em entrevista concedida à rádio das Mães da Praça de Maio que há "muitos setores" que desejam vê-lo fora do poder. Pouco depois de assumir a presidência em maio de 2003, Kirchner se comprometeu a abrir os arquivos oficiais, e impulsionou a anulação das "leis do perdão" por parte do Parlamento, em agosto de 2003. As leis de Obediência Devida e Ponto Final foram declaradas inconstitucionais em meados de 2005 pela Suprema Corte, que ainda deve se pronunciar sobre a legalidade dos indultos para os líderes da ditadura. Segundo dados oficiais, cerca de 18 mil pessoas desapareceram durante a ditadura argentina, embora os organismos de direitos humanos estimem que esse número chegue a 30 mil.