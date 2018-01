Governo argentino confirma saída de Machinea O governo argentino confirmou oficialmente a renúncia do ministro da Economia, José Luis Machinea, noticiada pela imprensa local na noite de ontem. O presidente Fernando de la Rúa realizou uma reunião de emergência com seus principais assessores esta manhã, na residência oficial de Olivos. Entretanto, o nome do substituto de Machinea só deverá ser anunciado amanhã, segundo fontes extra-oficiais. De la Rúa conversou com o ex-presidente Raúl Alfonsín, líder de seu partido, a União Cívica Radical, e com o ex-presidente Carlos Álvarez, presidente da Frente por um País Solidário (Frepaso), que também forma a coalizão governista. Machinea, de 54 anos, estava no cargo há 15 meses e vinha sendo duramente criticado por não conseguir reavivar a economia argentina, abalada por uma estagnação que dura dois anos e meio. Uma fonte de Olivos informou que De la Rúa já ofereceu o posto a seu chefe de gabinete, Chrystian Colombo, economista e banqueiro. Colombo, ex-presidente do Banco de la Nación Argentina, ainda não teria aceitado, mas estaria disposto a se reunir com o presidente ainda hoje. Outro candidato, citado pela imprensa de Buenos Aires é o ministro da Defesa, Ricardo López Murphy, bem conceituado nos círculos financeiros devido às suas posições ortodoxas quanto à economia do país.